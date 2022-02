Sanremo: prorogato al 9 marzo il bando per il Servizio Civile Universale alla Croce Rossa Italiana

E’ stato prorogato al 9 marzo prossimo (ore 14) il bando per il Servizio Civile Universale alla Croce Rossa di Sanremo. Le iscrizioni, aperte per la selezione di 20 operatori volontari, proseguono ancora per selezionare 16 posti per ‘La Cri per la salute di tutti in Liguria’ e 4 per ‘La Cri per l’assistenza di tutti in Liguria’.

Gli operatori volontari selezionati riceveranno un rimborso mensile di 444,30 euro per 12 mesi, a fronte di un impegno di 25 ore la settimana e un totale di 1.145 ore annue. Possono presentare la domanda i giovani tra 18 e 28 anni, esclusivamente attraverso la piattaforma ‘Domanda on line’, raggiungibile da pc, tablet e smartphone con le credenziali Spid.