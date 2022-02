Sanremo: domani alla Federazione Operaia l'incontro su ‘Le Case della Comunità sul territorio di Asl 1'

Domani alle 9.30, alla Federazione Operaia Sanremese di via Corradi, si terrà l'incontro sul tema ‘Le Case della Comunità sul territorio di Asl 1: è necessaria una puntuale e attenta programmazione’.

Interverranno: il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sanremo Dott. Roberto Castagno, l'Assessore Costanza Pireri Presidente del Distretto Socio Sanitario di Sanremo, l'Assessore Luca Volpi Presidente del Distretto Socio Sanitario di Imperia, il Vicepresidente della Regione Alessandro Piana, l'Assessore Regionale Gianni Berrino, il Sindaco di Taggia Mario Conio, il Segretario Provinciale della CGIL Fulvio Fellegara e il Segretario Provinciale della CISL Claudio Bosio.

L'incontro sarà presieduto ed introdotto dalla Dott.ssa Giovanna Baldassarre, portavoce del gruppo di cultura politica della Fos. Per chi volesse partecipare si può prenotare al numero 3288656275 (anche whatsapp).

Per l'accesso alla Sala della FOS sarà necessario esibire il ‘Green Pass’ rafforzato, sottoscrivere l'autodichiarazione per il tracciamento Covid e indossare la mascherina Ffp 2. L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Federazione Operaia Sanremese.