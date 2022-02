Nuovi orizzonti per lo chef Giuseppe Colletti e la sua scuola di cucina

Il Centro di Formazione e Scuola di Cucina 'O Sole Mio di Diano Marina sta valutando l'ipotesi di un cambiamento del nome e del trasferimento in una nuova sede.

Lo chef Giuseppe Colletti, colonna portante della scuola ha anticipato la sua decisione con una breve dichiarazione: "Sono felice di questa nuova esperienza e molto soddisfatto dei risultati, e dell'entusiasmo dei nostri clienti, abbiamo deciso nel 2022 di ingrandire questo progetto. Ci trasferiamo in una nuova location, ancora top secret, ma a breve vi svelerò tutto con tantissime novità. Ne approfitto per ringraziare i nostri docenti, i nostri clienti, i nostri sponsor e tutti quelli che credono in questo progetto".