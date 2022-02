Molini di Triora: nozze di diamante per Angelo Lanteri e Vanina Lantrua, il segreto dopo 60 anni? "Mai andare a dormire arrabbiati"

Sono trascorsi ben sessant'anni da quando Angelo Lanteri e Vanina Lantrua, si sono uniti in matrimonio a Molini di Triora. Per le nozze di diamante, marito e moglie hanno voluto rinnovare il loro amore e i loro voti nuziali nella chiesa del Santo Lantrua.

Un momento di gioia per la comunità del paesino della valle Argentina e per la famiglia con i due figli, Carlo e Maurizio, oltre che per i nipoti Barbara e Cristian Lanteri. A far da testimone a questa cerimonia è intervenuto Vittorio Allaria, amico di una vita della coppia.