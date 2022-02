Bordighera: aperto al transito il nuovo tratto di pista ciclabile all’estremità ovest del lungomare (foto)

Dal mezzogiorno di oggi è aperto al transito il nuovo tratto di pista ciclabile all’estremità ovest del lungomare di Bordighera, in prosecuzione del percorso già esistente fino a largo mar Jonio. Il tracciato comprende 2 ponti metallici, sul rio Borghetto e all’altezza del sottopasso di via Forlì.

“Diventa realtà un’altra parte della ciclovia che, in previsione, si snoderà lungo la passeggiata fino al porto turistico, secondo i progetti già approvati in Giunta.” è il commento dell’Amministrazione. “E’ doveroso un ringraziamento al RUP geometra Luigi Fallù e all’Ufficio Tecnico del Comune, che hanno saputo gestire con professionalità un cantiere che, in corso d’opera, è stato condizionato da difficoltà ed imprevisti, tra cui alcuni problemi strutturali nelle sottomurazioni della massicciata della ferrovia che affianca la pista ciclabile. Questo ha comportato la necessità di uno stretto coordinamento con R.F.I., ma la società talvolta non ha agito con la tempestività utile a far procedere i lavori secondo il cronoprogramma inizialmente previsto. A ciò si sono inoltre aggiunti quei ritardi nella fornitura di materiali che purtroppo in questo periodo stanno fortemente vincolando tutti i cantieri, pubblici e privati.”

“La nostra attenzione va ora al proseguimento del percorso, con l’obiettivo finale di giungere al più presto al completamento di una infrastruttura che molto darà a Bordighera in termini di semplificazione della mobilità e di sviluppo turistico.”

I lavori sono stati finanziati in parte con fondi Alcotra Edumob ed in parte con fondi del bilancio comunale.