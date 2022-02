Appalti in Francia: domani il ‘webinar’ organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia

La Confartigianato di Imperia ha organizzato per domani un Webinar dedicato alla tematica degli appalti nella vicina Francia. Durante l’incontro, in programma alle 17, verranno fornite informazioni pratiche sul servizio di ricerca degli appalti e sull'assistenza alla preparazione delle gare, nonché sulle tipologie di polizze decennali esistenti, sulla loro obbligatorietà e sulle modalità di ottenimento delle stesse.

La Confartigianato ha infatti potenziato l’attività del proprio Ufficio Francia, con sede a Ventimiglia, diventando un punto di riferimento non solo per le imprese del territorio ma per tutte quelle che, anche in ambito nazionale, intendano sviluppare la propria presenza sul mercato francese.

“Riteniamo assai interessante l’ambito degli appalti pubblici e privati francesi – ha detto il Presidente degli Edili di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni - in quanto vengono emessi settimanalmente in gran quantità, data la presenza di un minor numero di imprese (dunque con gare meno affollate) e soprattutto la certezza dei pagamenti alle ditte appaltatrici e ai subappaltatori, che in Francia vengono sempre pagati direttamente dai committenti”.

Per questi motivi la Confartigianato, in convenzione con gli avvocati Aldo Sevino e Nicola Durazzo, con studi a Lione e Torino, offre a tutte le aziende del settore edilizia associate la possibilità di:

· ricevere consulenza ed assistenza per la partecipazione ad appalti pubblici e privati in Francia;

· assicurare i propri cantieri con garanzia postuma decennale.

È stato inoltre attivato un servizio per la ricerca e l’assistenza nella preparazione delle offerte, nella stipula dei contratti e nella fase esecutiva dei lavori. La Confartigianato di Imperia è oggi in grado di offrire assistenza e soluzioni assicurative alle imprese per l'ottenimento delle Polizze Postume Decennali (sempre obbligatorie in Francia), sia annuali sia cantiere per cantiere.

Per qualsiasi informazione, e per partecipare al Webinar di domani, è possibile contattare l'ufficio Confartigianato France inviando una mail all'indirizzo france@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/352636, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.