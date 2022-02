Dal Ministero la conferma: Consiglieri comunali e Assessori 'No Vax' non potranno proseguire i loro mandati

Doccia fredda per titolari di cariche pubbliche elettive che non si sono vaccinati. Anche quelli della nostra provincia, infatti, per poter proseguire nei loro mandati, dovranno vaccinarsi.

Stiamo parlando di tutte le cariche: Consiglieri comunali, Assessori, Sindaci e altro. Il Ministero della Pubblica Amministrazione, infatti, ha risposto all’Anci che, a fine gennaio aveva chiesto un parere in ordine all’applicazione, anche ai titolari di cariche pubbliche elettive, dell’obbligo vaccinale sul decreto Legge riguardante le ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore’ agli ultra cinquantenni".

Il Ministro per la Pubblica amministrazione stabilisce l'obbligatorietà del green pass rafforzato ai consiglieri comunali e agli Assessori over 50, per l'accesso ai luoghi in cui esercitano la loro funzione. La disposizione, in particolare, stabilisce che “Fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS -CoV-2, che si applica ai cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Rimangono ovviamente ferme le clausole di esclusione a favore dei soggetti per i quali la vaccinazione rappresenta un ‘accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate’. La disposizione, pertanto, è rivolta alla generalità dei soggetti ultracinquantenni e a nulla rilevando la eventuale qualifica professionale posseduta.

Ora i Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali di tutta Italia (e quindi anche nella nostra provincia) dovranno far rispettare la nuova normativa, anche se rimane da capire se i Consiglieri e Assessori ‘No vax’ potranno essere presenti alle riunioni via web, evitando in questo modo l’ingresso nei locali del Comune e, tanto meno, nelle sale delle riunioni.

Nella nostra provincia sembrerebbero due gli amministratori che non hanno il green pass 'rafforzato': a Sanremo il Consigliere Umberto Bellini e, a Ventimiglia, l'Assessore Eleonora Palmero.