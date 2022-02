Ventimiglia: la Finanza sequestra oltre 75 kg di marijuana e arresta un serbo al confine

Gli agenti della guardia di Finanza di Ventimiglia, nell’albito dei controlli alla barriera autostradale e durante l’ispezione di un Tir sloveno in entrata dalla Francia, hanno sequestrato circa 75,7 kg di marijuana, arrestando il serbo che era alla guida.

Gli agenti, viste le risposte contraddittorie del conducente in merito al viaggio e notando delle discordanze sui documenti di trasporto, hanno approfondito il controllo con le unità cinofile. Grazie alla segnalazione dei cani antidroga e ad una più accurata ispezione del veicolo, hanno scoperto che, sul pianale inferiore del rimorchio, erano presenti delle anomale saldature.

All’interno c’era un doppio fondo, ricavato tra la base del rimorchio ed il sottostante porta bancali, contenente 133 involucri di cellophane sotto vuoto con 75,7 kg di marijuana.

Il corriere serbo è stato arrestato per traffico internazionale di droga, poi sequestrata insieme al mezzo utilizzato per il trasporto. All’interno anche 400 euro in contanti. L’arresto e i sequestri eseguiti sono stati tutti convalidati dalle competenti autorità giudiziarie del Tribunale di Imperia.