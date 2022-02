Controlli alla frontiera di Ventimiglia: fermati due stranieri per reati commessi a Lucca e Verona

Nel corso dell’ultima settimana, la Polizia di Frontiera ha fermato due stranieri. Si tratta di un 36enne di origine marocchina e di 30enne tunisino. Il primo era stato sottoposto ad un provvedimento di applicazione di misura cautelare emesso dal Tribunale di Lucca per reati di cessione e detenzione di sostanze psicotrope. L'altro, invece, era destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona per evasione da arresti domiciliari per violazione legge sugli stupefacenti. Entrambi sono stati pizzicati in frontiera, nell'ambito dei pattugliamenti degli agenti diretti dal vice Questore A. Martino Santacroce.

Il 36enne marocchino è stato fermato a Ponte San Ludovico mentre tentava di andare in Francia. Dai rilievi fotodattiloscopici e dalle relative comparazioni in ambito Nazionale, grazie all'uso della banca dati sono emersi diversi precedenti per cessione e detenzione di stupefacenti, protratti nel tempo, oltre ad altri precedenti che connotano una rilevante pericolosità sociale del soggetto. Oltre all’arresto, dovuto al provvedimento di applicazione di misura cautelare emesso dal Tribunale di Lucca, al 36enne è stata ritirata anche la patente di guida, sospesa in precedenza dalla Prefettura di Lucca, sempre in relazione alla detenzione illecita e all’uso personale di sostanze stupefacenti.

Il 30enne tunisino, invece, è stato rintracciato, mentre tentava di espatriare passando dall'autostrada. A seguito del controllo, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e alle relative comparazioni in ambito Nazionale. Da accertamenti esperiti a mezzo di banca dati, oltre ai precedenti per produzione, cessione e detenzione di stupefacenti, pendeva a carico del pluripregiudicato il provvedimento cautelare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona poiché lo straniero si era allontanato dal domicilio prescritto dall’ordinanza, rendendosi di fatto irreperibile.



Questi arresti presso i valichi di frontiera rientrano nell’ambito del dispositivo di sicurezza, previsto da ordinanze emesse quotidianamente dal Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, in raccordo con il Prefetto di Imperia, Armando Nanei. Oltre naturalmente ad agire sulla base delle direttive impartite dal Direttore della 1° Zona Polizia di Frontiera Piemonte - Liguria – Valle d’Aosta.