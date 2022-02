Dalla Fondazione Casartelli-Perraro contributo da 2.500 euro al Ventimiglia Calcio

L’ASD Ventimiglia Calcio si è aggiudicata un contributo per l’acquisto di 2.500 euro grazie al bando promosso a novembre dalla Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro. Una misura di sostegno finalizzata a premiare le azioni e gli interventi più meritevoli tra tutte le associazioni sportive del territorio intemelio. La società sportiva ventimigliese ha investito la somma nell'acquisto di materiale sportivo, fondamentale per l’attività dei piccoli calciatori: mini-porte, ostacoli, pettorine, palloni, cinesini, ed altro.

"La Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro, da sempre benevola verso enti ed associazioni cittadine, svolge la propria attività nell’ambito della solidarietà sociale al servizio della collettività. - ricordano dall'ente benefattore - Nei giorni scorsi il presidente del Ventimiglia calcio, Vincenzo Savarino, ha avuto modo di ringraziare personalmente Armando Bosio, presidente della Fondazione e tramite lui l'intero consiglio di amministrazione, in occasione della consegna del materiale sportivo, avvenuta al campo sportivo Simone Morel, nel pieno degli allenamenti degli atleti più piccini, quelli della scuola calcio e della categoria pulcini, che hanno approfittato della consegna del premio per stringersi attorno ai due presidenti e al materiale appena consegnato".

I" piccoli atleti sono stati i più penalizzati da questi due anni di pandemia, ed il Ventimiglia Calcio è particolarmente impegnato affinché, praticando lo sport più bello del mondo, tutti ritrovino quella normalità in parte perduta e grazie anche a questo contributo il lavoro dei tecnici granata può continuare con maggior serenità e motivazione, con l’obiettivo di porre i bambini e i ragazzi al centro del proprio progetto educativo e sportivo" - aggiungono.



"La Fondazione Casartelli-Perraro ringrazia tutto lo staff del Ventimiglia Calcio, unitamente ai ragazzi della scuola calcio per l'accoglienza ricevuta. Siamo orgogliosi di Voi - afferma il presidente Bosio della Fondazione, anche a nome del consiglio di amministrazione - perché, nonostante la pandemia abbia reso difficoltosa l'attività sportiva, avete saputo rialzarvi con la tenacia e determinazione. Il contributo della Fondazione vuole essere l'auspicio per un futuro colmo di soddisfazioni sportive ma soprattutto un riconoscimento per la meritoria attività dello splendido settore giovanile e della scuola calcio".