Taggia: dal 21 al 27 febbraio negozi e locali con vetrine a tema per non dimenticare San Benedetto

San Benedetto non si farà ma i negozi e i locali di Taggia hanno trovato un modo per ricordare l'importante festa. Sara Boetto e Manuele Catroppa del Caffè du Pantan di via Soleri, hanno avuto l'idea: allestire vetrine a tema.

Come? Utilizzando finti furgari, oggetti di scena, costumi, fotografie, in altre parole tutti quegli elementi che richiamino all'immaginario legato ai due appuntamenti di San Benedetto. Ieri sera sono terminati i preparativi delle prime vetrine, l'obiettivo è di arrivare ad essere pronti per la prossima settimana con quanti più negozi possibili allestiti. Un viaggio per ricordare furgari, falò, cascate, la battaglia, le scenette nei vari rioni e naturalmente il corteo.

"Di fronte alla notizia dell'annullamento anche del Corteo Storico nella tre giorni di San Benedetto posticipata ad aprile - ci raccontano i due organizzatori - abbiamo pensato che si dovesse fare qualcosa. Da lunedì a oggi abbiamo provato a chiedere tra le altre attività se ci potesse essere interesse ad addobbare a tema le vetrine e in men che non si dica abbiamo ricevuto tante adesioni, in tutta Taggia".

"C'è stata grande collaborazione da parte di tutti. Il Comitato - spiegano Sara Boetto e Manuele Catroppa - ci ha fornito i costumi, così come la costumista del Pantan, noi abbiamo prestato dei manichini, poi ci sono le foto gentilmente messe a disposizione da due fotografi, Carmine Mafodda e Mauro Caruso. Grazie al Comitato di San Benedetto e anche alla amministrazione comunale per il sostegno. Contiamo che tutto sia pronto per lunedì. Quest'anno questa esposizione durerà per tutta la prossima settimana, fino al 27 febbraio ma visto il consenso riscosso crediamo che sia una iniziativa che si possa ripetere".