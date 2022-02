Vallecrosia: raccolta differenziata, il Comune prepara progetto da un milione di euro per puntare ai fondi PNRR

L'Unione Europea ha risposto alla pandemia con il Next Generation EU, un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale. Questo rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo per la nazione che deve modernizzare la sua pubblica amministrazione e rafforzare il suo sistema produttivo.

L'Italia è la prima beneficiaria dei due principali strumenti del NGEU, ovvero il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il dispositivo RRF richiede agli stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme, il PNRR, che prevede, tra gli altri, investimenti he mirano a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso la meccanizzazione della raccolta differenziata e la creazione di ulteriori strutture di trattamento dei rifiuti stessi.