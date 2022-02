Bordighera: la Befana arriverà in primavera, il 24 aprile l'evento rinviato all'Epifania

La giunta bordigotta ha approvato la manifestazione 'Primavera Bordigotta' programmata per domenica 24 aprile.

Sarà il recupero della 'Befana Bordigotta' prevista inizialmente per il 2 gennaio e rinviata per motivi legati alla pandemia e alla luce delle nuove disposizione di decreto legge d'inizio anno.

La Befana si prenderà dei giorni in primavera e arriverà lo stesso nella Città delle Palme, rigorosamente bordigotta, il 24 aprile.