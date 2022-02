Sanremo: incassi del Casinò, la Fisascat Cisl "Nella settimana del Festival decisa flessione rispetto al 2020"

Il sindacato Fisascat Cisl ha fatto una disamina sulla situazione produttiva del Casinò di Sanremo. Nella settimana del Festival 2022 i giochi tradizionali hanno avuto una flessione del 78% rispetto alla settimana del Festival del 2020, mentre le slot hanno avuto una flessione del 35%.

"Il rapporto di incassi tra le Slot Machines ed i giochi tradizionali al Casinò di Sanremo è sempre stata un'anomalia in confronto al mercato nazionale, ma oggi è peggiorata sensibilmente divenendo un dato su cui riflettere. Seppur in un quadro generale di flessione del mercato causata dalla pandemia, il tracollo degli incassi dei giochi lavorati al Casinò di Sanremo è chiaramente legato all'eccessiva contrazione dell'offerta di gioco e alla sperimentazione adottata. Il reparto dei giochi tradizionali è fortemente sotto organico: per rendere produttivo il settore dei giochi tradizionali occorre ripristinare un organico di minima ed avere una visione ed un progetto a medio-lungo termine".

E' da rilevare che la riduzione dell'offerta di gioco della roulette francese ha causato una flessione degli incassi dei giochi elettromeccanici. Dal primo novembre 2021 l’azienda decideva unilateralmente di chiudere le roulette francesi dal lunedì al giovedì e modificare le fair roulette facendo prendere annunci come ai tavoli francesi, ciò ha prodotto una perdita di clientela di medio alto livello e una grave flessione degli incassi dei giochi tradizionali

Roulette francese introito 2021: €.1.631.529 introito 2020: €.2.199.101. In entrambi gli anni la Casa da Gioco è stata chiusa circa 5 mesi e mezzo. Differenza: -567.572 (-25%). Fair Roulette introito 2021: €. 402.571 Introito 2020: €. 311.442. Durante il 2021 novembre/ dicembre è iniziata la sperimentazione che ha portato ad una flessione degli introiti della roulette francese e ad una debacle della fair roulette francesizzata che avrebbe dovuto sostituirla negli incassi.

Gennaio 2020: Roulette francese €. 451.121, Fair roulette tradizionale €.48.017 e Slot machine €.3.144.952

Gennaio 2022: Roulette francese €.56.835 (-86%), Fair roulette francesizzata €.-44.620 (-193%) e Slot machine €.2.319.376 (-26,2%). Nel gennaio 2021 la Casa da Gioco era chiusa.

Luglio 2020: Roulette francese €.168.175, Fair roulette tradizionale €.64.404 e Slot machine €.2.472.147.

Luglio 2021 (prima della sperimentazione), Roulette francese €. 295.120 (+75%), Fair roulette tradizionale €.59.820 (-7%) e Slot machine €.3.165.848 (+28%)

Dopo il lockdown le francesi hanno avuto un incremento del 75,48% solo nel mese di luglio, a novembre il Cda decideva di chiuderle dal lunedì al giovedì, in controtendenza alla richiesta di mercato, producendo un decremento che si può evincere dai dati sopra riportati.

“Sappiamo che l'analisi di un periodo così breve non è statisticamente significativa – termina la Cisl - ma è sicuramente un indicatore molto preoccupante. Dopo l’incontro con il sindaco e l’assessore al bilancio, ci siamo presi presa l’impegno di inviare loro un documento di disamina dei conti in base alle scelte fatte dal consiglio di amministrazione, insieme al documento sono stati inviati anche dei grafici che mettono in relazione il casinò di Sanremo con quello di San Vincent per sottolineare come la pandemia non in tutte le case da gioco ha inciso nello stesso modo”.