L’imperiese Giovanni Risso, presidente nazionale della Fit, Federazione italiana Tabbacai di Confcommercio, confermato segretario generale della Cedt

Nei giorni scorsi a Parigi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche della Cedt, la Confederazione europea dei Dettaglianti Tabacco, che hanno visto la riconferma dell’imperiese Giovanni Risso, quale segretario generale. Risso è il presidente nazionale della Fit, la Federazione dei Tabaccai di Confcommercio.

Sottolinea Giovanni Risso: “Esprimo grande soddisfazione e ringrazio i colleghi di tutta Europa, per la mia riconferma alla carica di segretario generale della Federazione europea, nella quale lavoro ormai da molti anni, avendo in passato anche ricoperto il ruolo di presidente per oltre dieci anni. Abbiamo inoltre il piacere di ospitare la sede della Federazione nella nostra sede Fit di Bruxelles. In questo periodo abbiamo spostato il lavoro in Francia, in ossequio alla presidenza francese dell’Unione europea e anche per avere un contatto più diretto con i ministri, con i quali manteniamo stretti rapporti, per rappresentare le problematiche della nostra categoria a livello europeo”.

Aggiunge Risso: “Il tema che ci preme affrontare ora, a livello europeo, ma anche nazionale, è quello della necessità di sostegni per garantire la sopravvivenza delle tabaccherie che si trovano nei comuni più piccoli, in particolare rurali. Si tratta di piccole realtà economiche, che rivestono però un ruolo fondamentale dal punto di vista dei servizi offerti ai cittadini. La loro chiusura comporterebbe un grave impoverimento per aree territoriali già in difficoltà. Per questo stiamo lavorando in Europa e lo faremo anche in Italia, affinché si trovino adeguati sostegni, per continuare a garantire il mantenimento di questa presenza e dei servizi fondamentali ad essa collegati”.