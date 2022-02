Regione: professioni mediche e studenti interessati, oggi una interrogazione di Ioculano

Il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato oggi un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di dare seguito alla lettera inviata al presidente di Regione dal sindaco di Sanremo il 21 dicembre 2021 con una richiesta di interventi in favore degli studenti delle scuole superiori interessati ad accedere alle professioni mediche e paramediche circa l’informazione e la formazione. Il consigliere ha ricordato che nella lettera, erano chiesti finanziamenti, anche in via straordinaria.

L’assessore alla formazione Ilaria Cavo ha dato piena disponibilità ad ascoltare il territorio rilevando che esiste un progetto già avanzato a Genova. Cavo ha precisato che il Fondo sanitario regionale non può finanziare corsi di studio per incentivare le iscrizioni all’università e, rispetto alla compartecipazione della Regione a borse di studio per gli studenti del comune di Sanremo, ha spiegato che la normativa non prevede canali per specifici territori. La richiesta del sindaco di aumentare i posti per la scuola infermieristica e di attivare quella in fisioterapia sarà inoltrata all’Università.