Imperia: il cucciolone Monet cerca una nuova famiglia

Monet giovanissimo cucciolone cerca una famiglia che lo ami per sempre. Viene ceduto per motivi non dipendenti dal cane. Va d'accordo con le femmine. No gatti. Giocherellone ed affettuosissimo. Se interessati mandate un WhatsApp di presentazione (nome, cognome, città da dove chiamate) al 3295461841.

Si affida con colloquio e preaffido.