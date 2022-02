Mentone: ieri il ballottaggio per le elezioni amministrative, Yves Juhel è il nuovo Sindaco con il 43% dei voti

Poco meno di 3 punti percentuali, questa la forbice che ha portato Yves Juhel, a capo della lista 'Menton pour Tous', alla vittoria nel ballottaggio tenutosi ieri a Mentone, città di confine con l'Italia. Sarà il sindaco uscente a succedere a se stesso ed a mettere la parola fine ad una diatriba nata successivamente al decesso di Jean-Claude Guibal, primo cittadino della città del citron dal 1989.

Il responso delle urne è stato il seguente:

Menton pour Tous, Yves Juhel: 43,11%.

Menton avec vous, Anthony Malvault: 16,65%.

Unis pour Menton, Sandra Paire: 40,24%.

La percentuale dei votanti é stata del 51,60%.

La seduta inaugurale del Consiglio Municipale è fissata per sabato prossimo alle 11 e, in quell’occasione, Yves Juhel sarà eletto sindaco. Dopo la proclamazione dei risultati il neo sindaco ha voluto togliersi alcuni “sassolini” che rientrano nella “grande battaglia politica” che si è sviluppata nel Dipartimento delle Alpi Marittime: “Attendo domani una telefonata del signor Ciotti per congratularsi con me", ha affermato Yves Juhel, riferendosi alla rivale Sandra Paire che aveva ricevuto l'appoggio del deputato dei Républicains di Nizza.

Su Twitter si è fatto sentire anche Christian Estrosi che aveva appoggiato la candidatura di Yves Juhel: “Saluto la vittoria di Yves Juhel la cui lista è al primo posto nelle elezioni comunali di Mentone. Auguro buona fortuna a lui e al suo team e auguro loro successo al servizio di Mentone e dei suoi abitanti”.

Questa la sintesi definitiva dei risultati del secondo turno :

Elettori: 22.049

Votanti: 11.390 pari al 51,60%

Bianche:242

Nulle: 194

Voti validi: 10954

Voti espressi: