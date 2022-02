Sanremo: nuovamente promossi i 'Saldi di Gioia', Fontanelli "Ottimi incassi ma dobbiamo sbloccare la zona dell'Ariston"

‘Saldi di Gioia’ nel weekend del Festival è stato un successo per i commercianti del centro di Sanremo, ma serve una soluzione per consentire il flusso dei clienti anche nella zona attorno all’Ariston.

Il commento dei negozianti che hanno aderito all’ormai famosa iniziativa che dura un intero fine settimana è unanime e ce lo conferma Antonio Fontanelli di Federmoda: “Deve essere fatta nel weekend del Festival e i numeri di quest’anno ce lo hanno confermato, ma dobbiamo sederci a un tavolo con l’Amministrazione e la Rai molto prima della kermesse canora, per trovare una soluzione, affinchè i colleghi della zona di via Matteotti attorno al teatro, non vengano penalizzati come quest’anno”.

Parole chiare quelle di Fontanelli che, da una parte difende a spada tratta la scelta fatta da un paio d’anni con ‘Saldi di Gioia’ in corrispondenza del Festival e, dall’altra, vuole trovare una quadra per tutti i commercianti. “Dobbiamo capire come risolvere il problema dei negozi nella zona dell’Ariston anche perché, tra sabato e domenica abbiamo registrato eccessivi flussi di persone in via Palazzo e via Cavour, che hanno creato problemi pure in quelle zone. Si deve trovare una soluzione, concordata con le forze dell’ordine e con l’Amministrazione per evitarlo”.

Fontanelli evidenzia una mancata informazione sulle chiusure avvenute nel weekend e che hanno penalizzato la zona attigua all’Ariston: “Nessuno ci aveva avvisato delle chiusure – ha detto – e siamo rimasti sorpresi sabato mattina quando addirittura le forze dell’ordine bloccavano il flusso di persone in centro. Con l’impegno di tutti abbiamo trovato una soluzione ma ora dobbiamo lavorare per la prossima edizione, in modo da evitare gli errori di quest’anno”.

Le vendite sono andate molto bene, in un periodo considerato ‘vincente’ per i saldi di fine stagione. Nel corso del weekend hanno girato per la città migliaia di persone e gli incassi sono stati del 60/70% superiori a quelli degli anni in cui si svolgevano al di fuori della settimana festivaliera: “Abbiamo conferme di ottimi affari sia sabato e domenica – termina Fontanelli – e abbiamo avuto la dimostrazione che si tratta di un periodo vincente per farlo, ma non dobbiamo dimenticare i negozi penalizzati”.

Fontanelli conclude con l’assenza dei cantanti in giro per la città: “A parte questi ultimi due anni, in cui il protocollo Rai evitava che i cantanti si spostassero dagli alberghi per il Covid, vorremmo un ritorno al passato quando la situazione sanitaria ce lo consentirà. Non so se si tratti o meno della volontà di artisti e manager, ma ricordo che da almeno 10 anni non vediamo i protagonisti in giro per la città, se non in alcuni ristoranti della movida. Dobbiamo lavorare alle problematiche che abbiamo vissuto fin da subito , per farci trovare pronti il prossimo anno. E’ importante poter lavorare tutti in questa fondamentale settimana per il commercio e turismo della città”.