Sanremo: dopo giorni di stop qualcosa si muove nel cantiere per la ricostruzione della strada a Bussana Mare (Foto)

Era il 24 gennaio quando raccontavamo dello stop di una settimana ai lavori per la ricostruzione della strada di Bussana Mare dopo la frana di dicembre. Residenti comprensibilmente preoccupati per i tempi del cantiere e non mancavano le lamentele per una zona di ‘confine’ spesso dimenticata.

Come sono andate le cose? Per diverso tempo nulla si è mosso. O, meglio, sono arrivate le annunciate palificazioni, ma poi nulla più. Il timore degli abitanti è per il rispetto dei tempi che, stando al piano dei lavoro, dovrebbero durare 90 giorni dall’inizio del cantiere (10 gennaio).



Proprio questa mattina si sono visti i primi interventi, con una settimana di ritardo rispetto a quanto il Comune aveva annunciato a fine gennaio. Finalmente qualcosa si muove, ma ora serve una definitiva accelerata per evitare che via al Mare arrivi a ridosso dell’estate con una strada ancora incompleta. Ad oggi il collegamento è ‘tagliato’ e non sono pochi i disagi anche per le attività commerciali della zona che devono ricevere i rifornimenti (e anche i clienti) solo da Arma di Taggia.