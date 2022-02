Sanremo: 'Casa Siae' e il suo 'Giardino d'inverno' fanno sognare un nuovo restyling del solettone in piazza Colombo

Il ‘Giardino d’inverno’ allestito da ‘Casa Siae’ in piazza Colombo a Sanremo in occasione del Festival, ha colpito nel segno. Un solettone che ha fatto pensare a un futuro simile, anche se una installazione ‘stabile’ sulla falsa riga di quanto fatto dalla Siae in questi giorni, potrebbe precludere l’organizzazione di eventuali appuntamenti e manifestazioni, che obbligherebbero gli organizzatori a smontare e rimontare il tutto.

Negli anni scorsi, lo ricordiamo, sotto la guida del Sindaco Zoccarato venne installato un tappeto verde sintetico e legno che fece molto discutere, anche alla luce del deterioramento avvenuto alcuni mesi dopo. Secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione è stata smentita la possibilità che il giardino venga mantenuto alla fine del Festival. Nella zona, infatti, manca un sistema di irrigazione e si tratta di rotoli d’erba srotolati su un foglio di plastica e sarebbe stato necessario un lavoro di installazione diverso.

In più si creerebbero problematiche di percolamento, visto che il ‘giardino’ poggia su quello che è anche il soffitto del deposito dei bus. Senza una adeguata sistemazione potrebbe creare dei danni ma, vista la qualità del prodotto offerto da ‘Casa Siae’ ha fatto fare un ragionamento e una serie di riflessioni all’Amministrazione comunale.

Sicuramente piazza Colombo merita una qualità di questo genere e potrebbe diventare un luogo riqualificato, anche in funzione dell’idea di abbattere la costruzione dove trovavano spazio alcuni esercizi commerciali fino a poco tempo fa. Al momento l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, di concerto con i colleghi competenti in materia, sta pensando a una soluzione che permetta, da una parte di migliorare sul piano visivo il solettone ma, dall’altra anche di garantire la sua fruibilità futura.