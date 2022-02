Diano Marina: guasto alla rete idrica, lavori in via Torino all'altezza del Molo Landini

Nuovo intervento di riparazione da parte di Rivieracqua sulla disastrata rete idrica nella zona del dianese sulla condotta del ‘Roja 1’. In particolare si dovrà intervenire in via Torino all’altezza del Molo Landini.

La rottura si sta gradualmente ampliando e potrebbero essere necessarie delle manovre di rete che potranno comportare cali di pressione in tutta la zona del Golfo Dianese. L’azienda ipotizza una durata dei lavori per tutta la giornata odierna.

Al ritorno delle normali condizioni di erogazione si potranno verificare alcuni fenomeni di opalescenza dell’acqua che andranno progressivamente a scomparire.