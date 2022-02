Ventimiglia: al via cantiere per nuova Scuola nella città Alta, la soddisfazione di Scullino "Opera innovativa"

"Finalmente, a breve, si parte con il cantiere che realizzerà la nuova Scuola di Ventimiglia Alta. L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta". Lo annuncia con molta soddisfazione il Sindaco Scullino che vuole anche precisare che si tratta di "un progetto innovativo che vuole preservare l'ambiente del centro storico con un nuovo Istituto comprensoriale scolastico che avrà al suo interno tutti i 3 ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, con mensa, area sportiva e laboratori. Sarebbe stato un errore enorme non prevedere il ciclo scolastico completo".

"Dopo aver subito ripristinato la vecchia scuola di Via Garibaldi, in precedenza chiusa dalla precedente Amministrazione Ioculano, in attesa che fosse costruita la nuova scuola - continua Scullino - abbiamo portato avanti con dedizione il progetto che ora si realizza. Per la progettazione e la realizzazione del nuovo plesso, la base d’asta era di Euro 5.224.000. Metà spesa coperta da un contributo statale e per l'altra metà apriremo un mutuo".

Conclude il Sindaco Scullino: "Ringrazio la mia giunta e in particolare l'assessore alla Scuola, Eleonora Palmero e l'assessore ai Lavori pubblici, Gianni Ascheri, senza dimenticare il grande lavoro di programmazione del mio Staff e dell'Ufficio lavori pubblici".