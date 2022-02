Amadeus verso il poker al Festival di Sanremo? “Squadra che vince non si cambia, ma il primo a volerlo deve essere lui”

Ogni anno è la domanda delle domande in chiusura della settimana festivaliera: chi condurrà la prossima edizione?

L'argomento è stato inevitabilmente toccato questa mattina nella conferenza stampa di chiusura della 72ª edizione e l'intervento dell'amministratore delegato Carlo Fuortes non lasciano spazio a interpretazione: “Sarebbe pazzesco non partire da questa idea, squadra che vince non si cambia. Il primo a volerlo deve essere Amadeus e dobbiamo essere tutti sicuri di andare avanti in questa direzione, con questo successo sarebbe pazzesco non partire dall'idea di una nuova condizione di Amadeus”.

“Sono onorato della proposta dell'amministratore delegato - ha risposto Amadeus - dobbiamo ragionare a menti riposate, fare Sanremo è un lavoro molto lungo. Bisogna prendere le cose in maniera serie. Avremo modo di vederci, di parlare serenamente e di affrontare serenamente tanti temi tra i quali anche Sanremo”.