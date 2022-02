MAMMA MIA CHE FESTIVAL! Anche la quarta serata batte gli ascolti degli anni scorsi e supera il 60% di share

Anche se manca l’ultima serata, con la finale prevista oggi, stiamo per mettere in archivio un Festival che sul piano degli ascolti sbaraglia davvero tutti i precedenti. Anche ieri, infatti, la serata delle cover ha portato un nuovo record con l’ascolto complessivo (tra le 21.29 e l’1.41) pari a 11 milioni e 378mila spettatori con uno share del 60,6 per cento.

Nemmeno paragonabile allo scorso anno (quando tra l’altro l’Italia a quell’ora era in coprifuoco) con i 7 milioni e 880mila spettatori e con uno share di 16 punti inferiore, al 44,7%. La prima parte dello spettacolo, dalle 21.29 alle 23.39, ha toccato ben 14 milioni e 731mila spettatori, con uno share del 59,2 per cento.

Anche in questo caso strabattuto il 2021, quando si registrarono 11 milioni e 115mila spettatori, con il 43,3% di share (quest’anno il 16% in più). Infine la seconda parte, dalle 23.44 all’1.41, ha visto ancora 7 milioni e 543mila spettatori, con uno share che addirittura è arrivato al 63,5 per cento. L’anno scorso sono stati 4 milioni e 980mila gli spettatori e lo share fu del 48,2%.

Un Festival che, quindi, porta ancora il nome di Sanremo in Italia e nel mondo con ascolti record che fanno sognare la città dei fiori per il 2023, quando ci si augura di poter ospitare la kermesse canora, finalmente senza restrizioni per la pandemia.