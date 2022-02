Diano Marina: ‘La storia nel parco’, i nuovi laboratori didattici all’aperto del Museo del Lucus Bormani

A partire dal mese di febbraio, il Museo Civico del Lucus Bormani inaugura l'iniziativa “La Storia nel Parco”, una speciale serie di laboratori didattici all’aperto per le fasce di età comprese tra i 6 ed i 13 anni, mirata alla scoperta della storia millenaria degli insediamenti del Golfo dianese.

Gli eventi di febbraio comprendono due appuntamenti, entrambi strutturati in due giornate, uno riservato alle scuole del comprensorio dianese ed uno aperto a tutti, che avranno luogo nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo del Parco, in modo da permettere il corretto svolgimento degli incontri nel rispetto delle misure anti-Covid19.

Il primo appuntamento “Giochiamo con la Storia!”, in programma nei giorni venerdì 11 e sabato 12 febbraio a partire dalle ore 15, permetterà ai piccoli partecipanti di provare i giochi dell'infanzia e di scoprire come trascorrevano il tempo i loro coetanei di epoca romana.

Il secondo appuntamento “In viaggio coi Romani!”, propone, nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022, sempre a partire dalle ore 15, attraverso le ricostruzioni di elementi di corredo di epoca romana in scala 1:1, la riscoperta del viaggio via terra in epoca romana, raccontando le abitudini e le peripezie dei viaggiatori e dei pellegrini, compresi i loro bagagli.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. Per i laboratori è gradita la prenotazione.