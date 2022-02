Sanremo: in 60 per la manifestazione No Green Pass a Pian di Nave, molti senza mascherina

Una settantina i manifestanti che hanno preso parte al No Green Pass Day, la manifestazione che si è svolta sul piazzale di Pian di Nave a Sanremo. Da segnalare che molti di loro hanno partecipato senza rispettare l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Così come corre l'obbligo di sottolineare che nessuno tra i circa 40 appartenenti alle forze dell'ordine abbia fatto rispettare le disposizioni nazionali ai presenti.

In compenso grande solerzia è stata dimostrata nell'allontanare dalla stessa piazza, un artista di strada venuto in città per il Festival, Alex Randagio, la cui unica colpa è stata quella di voler cantare ma senza aver autorizzazione.



La manifestazione dei 'No green pass' ha preso il via con diverse testimonianze, invocando 'libertà' contro l'obbligo della certificazione verde. La seconda parte della protesta è prevista intorno alle 17.30 in via Matteotti per un aperitivo definito 'libero' e contro il governo di Mario Draghi.