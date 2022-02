Sanremo: domani vaccini anti covid alla Confartigianato anche senza prenotazione. Ecco come fare

La Confartigianato comunica che domani saranno disponibili alcune dosi di vaccino anti Covid, anche per coloro che non si sono precedentemente prenotati. Basterà infatti, già a partire da questo momento, inviare un messaggio Whatsapp al numero 331 / 2083522, per ricevere conferma della disponibilità fino ad esaurimento scorte.

Dopo aver ricevuto la risposta, ci si potrà presentare domani, domenica 6 febbraio dalle ore 9 alle 14, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.