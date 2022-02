72° Festival di Sanremo, Giovanni Toti: “Edizione della liberazione, i vincitori sono il pubblico e la gente che ho visto in giro per la città” (Foto)

“Il clima che si respira qui vale più di quello che potrei dire, questo Festival è partito straordinariamente con qualcosa in più dopo l’edizione dell’anno scorso, c’era un elemento di attesa che Amadeus sta interpretando egregiamente”.

Con queste parole ha esordito oggi in conferenza stampa il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, invitato per la consueta premiazione con l’opera degli artisti di Campo Ligure.

“I vincitori assoluti sono il pubblico che riempie una platea l’anno scorso tremendamente vuota e la gente che ho incontrato qui in città - ha aggiunto il presidente Toti - è un Festival della liberazione e il destino ha voluto che tutto stia avvenendo in queste ore, vengo da una Roma in festa per la rielezione del presidente Mattarella e ora qui c’è una città che gioisce per il Festival”.



“Per noi a Sanremo vince sempre la Liguria - ha concluso Toti - l’anno scorso firmai un’ordinanza che chiudeva tutto per la pandemia e non fu accolta con gioia, ma era indispensabile”.