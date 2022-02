Yuman esordiente senza timori al Festival di Sanremo: “Tanta emozione, ma nessuna paura prima di salire sul palco”

Da Sanremo Giovani al Festival senza paure. Yuman dimostra una maturità che va ben al di là dell’anagrafe e della sua carriera musicale ancora agli inizi.

Con la sua “Ora è qui” è in gara a Sanremo per fari conoscere e per portare il suo pop-soul in chiave italiana.



“L’emozione è stata tantissima, ma era molta la voglia di dare il massimo, stare tranquilli e canalizzare in quello le emozioni - ha commentato a poche ore dalla terza serata - paura? No, ero pronto”.

“Nella serata delle cover porterò “My way” di Frank Sinatra con la pianista Rita Marcotulli - ha aggiunto - le daremo quel tocco soul in più”.