Regione Sicilia domani protagonista a Casa Sanremo per presentare la campagna 'SeeSicily' e due eventi

La Sicilia è la grande protagonista a Sanremo nella settimana del Festival della Canzone Italiana e in collaborazione con Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del festival che quest’anno festeggia i suoi 15 anni. Sono stati organizzati due momenti di grande visibilità dedicati non soltanto alla musica ma anche alla promozione turistica e alle sue eccellenze gastronomiche.

Il primo appuntamento sarà domani, venerdì 4 febbraio, alle 19, presso la Lounge di Casa Sanremo, l'esclusivo salotto riservato alla stampa e agli addetti ai lavori all'interno del Palafiori dove sarà presentata “See Sicily", la campagna di promozione turistica che vuole incentivare il turismo sull’isola tramite pacchetti per vacanze a prezzi agevolati e sconti sui voli ed i trasporti. Inoltre si parlerà anche di due grandi festival musicali patrocinati dalla Regione, il Sicilia Jazz Festival, in programma dal 24 giugno 2022 e il Festival Tributo a Bellini che proporrà vari appuntamenti fra agosto e ottobre 2022.

Il Sicilia Jazz Festival nasce dalla volontà del Governo Musumeci di incrementare la capacità di richiamo e promozione del Brand e della destinazione Sicilia presso i mercati turistici internazionali al pari delle più importanti destinazioni mondiali e porta sul palco per una intera settimana artisti di fama nazionale, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti dei Conservatori della regione. La prima edizione è stata un grande successo, fra i partecipanti possiamo ricordare Stefano Bollani, Alex Britti e Roy Paci. L’edizione 2022 prende il volo il 24 giugno, saranno presenti artisti internazionali con produzioni in esclusiva europea e prime assolute, fra queste gli Snarky Puppy e la cantante jazz statunitense Dianne Reeves,

Il festival intitolato a Vincenzo Bellini, il grande operista catanese, coinvolge le principali istituzioni musicali, culturali e formative della Sicilia, chiamando le forze del territorio ad un confronto con i grandi nomi del panorama internazionale. L’evento unisce localizzazione e internazionalizzazione, con manifestazioni che spaziano dai convegni di studi alle tavole rotonde, dai concerti sinfonici e cameristici agli allestimenti operistici, dalla danza e le altre forme d’arte alle trasposizioni e riletture in chiave moderna e multidisciplinare dell’opera belliniana.

Alla conferenza del 4 febbraio prenderanno parte l’Assessore al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia Manlio Messina, il capo della segreteria dell'Assessore Raoul Russo, il loro consulente Filippo Geraci e Gianni Berrino, Assessore al Turismo della Regione Liguria.

Il giorno seguente, sabato 5 febbraio, spazio alle eccellenze della gastronomia con un cooking show in diretta nel nome di Frank Sinatra dal roof di Casa Sanremo con chef d’eccezione come Rosario Matina, chef e storico enogastronomico, e Luciano Belloni Zeffirino, il cuoco personale di Frank Sinatra, che presenteranno due piatti speciali che amava gustare Sinatra, all'interno della trasmissione "Italia in Vetrina", condotto da Veronica Maya, dalle ore 11.00. Con loro anche Gianni Berrino e Manlio Messina, che rinnoveranno il gemellaggio fra Sicilia e Liguria stretto nel 2019 nel nome di Frank Sinatra con progetti congiunti per un turismo delle radici.

Entrambe gli eventi saranno visibili su Casa Sanremo TV. La partnership con Casa Sanremo è stato un passo naturale per una regione che ha sempre puntato molto sulla cultura e sulla musica e che approfitta così della grande vetrina che solo l’evento canoro più importante e celebre d’Italia può dare.