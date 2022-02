“Nella musica ci siamo ritrovati”, Highsnob e Hu si raccontano a poche ore dalla seconda esibizione al Festival di Sanremo

Una coppia artistica nata di recente quella formata da Michele Matera e Federica Ferracuti, in arte Highsnob e Hu. Complice Sanremo Giovani 2021 che ha portato all’attenzione del cantante spezzino l’emergente Hu.

“Stiamo imparando a conoscerci - raccontano con schiettezza e nelle loro parole traspare la passione per la musica - il nostro legame si è costruito sul confronto, siamo caratterialmente opposti, ma molto simili per quanto riguarda la nostra arte”.

Un abbraccio a chiudere l’esibizione della seconda serata festivaliera, gesto che dicono sia nato spontaneamente: “È la sintesi migliore per rappresentare questo brano - le parole di Hu - nella musica ci siamo ritrovati”. Un abbraccio che, in tempi misurati dalla distanza diventa gesto trasgressivo, ma indispensabile per i due artisti che proprio nell’abbraccio fondono le rispettive anime.

“Abbi cura di me” il brano che portano alla 72ª edizione del Festival della Canzone italiana è pieno di parole, con un testo molto denso: “Abbiamo inserito quella lunga parte strumentale - dicono - per far respirare la canzone”.

Parlano dell’evoluzione musicale della kermesse canora e rendono merito ad Amadeus per la direzione artistica.

Sull’esibizione di stasera raccontano: “Ieri eravamo ultimi, oggi secondi, non stiamo nella pelle”.

Tanta la voglia di esibirsi e di emozionarsi, in una performance che nasce da “un incontro di anime”.