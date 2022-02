Michele Bravi al Festival con “Inverno dei Fiori”: “Una dichiarazione d’amore ai tempi moderni”

Michele Bravi torna dopo cinque anni come concorrente sul palco dell’Ariston per la 72° Festival di Sanremo con il brano “Invero dei fiori”. Una canzone poetica che racconta l’amore ai tempi moderni e di come all’interno dell’amore ci sia già il seme della ripartenza e della rinascita.

“E’ una dichiarazione d’amore nei tempi moderni. Ma vuole anche raccontare la difficoltà che abbiamo nel creare degli intrecci umani. Volevo esprimere proprio questo gesto di empatia e di ascolto con una canzone” spiega l'artista parlando del brano.

"Ho trovato nell’immagine dei fiori invernali che spezzano la neve una grande metafora del senso dell’amore. L’amore che nasconde già in sé il seme della rinascita".

Sanremo: punto di ripartenza e occasione di racconto

Per Michele Bravi, alla sua seconda esperienza come concorrente del festival, questo Sanremo è particolarmente importante: "E'un'opportunità di raccontare i legami umani attraverso la musica. Le prime volte che sono salito su quel palco, non riuscivo a essere me stesso, ora non ho più paura di farmi vedere in forma monolitica - e aggiunge - Da un lato ho la possibilità di far ascoltare la mia musica a un pubblico il più trasversale possibile e dall’altro mi sento onorato perché ho il privilegio rappresentare tutti gli operatori del mondo dello spettacolo. Questa può essere la scusa per chiedere condizioni di lavoro migliori per tutti i professionisti che operano in questo settore e che sono stati duramente colpiti dalla pandemia".

La Cover sulle note di Lucio Battisti

Durante la serata cover di domani, Michele Bravi canta “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti. "La magia che Lucio creava era unica, ma è sbagliato dire che la poteva interpretare solo lui, perché lo si rilega solo a un periodo storico. Per me era importante avere questo momento celebrativo per far venire voglia di far riascoltare un duo di artisti così importanti per la storia della musica italiana".

Fantasanremo: “La sfida non con Sangiovanni, ma con Aka 7 che ha fatto più punti di tutti!"

Non poteva mancare una domanda sul Fantasanremo che lo vede in "stretta competizione" con il collega Sangiovanni. "Ammetto che non sapevo cosa fosse, ma è utile per togliere questa demonizzazione sulle classifiche, mi diverto tantissimo. In realtà più che Sangiovanni, il vero nemico ora è Aka 7 che ha fatto più punti di tutti" scherza il cantante.

Per chi farà il tifoMichele Bravi?

"Secondo me questo Sanremo ha uno dei cast più belli di sempre, ci sono miti della musica, da Elisa a Gianni Morandi. Ma ovviamente per me il mito resta Massimo Ranieri".