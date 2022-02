Sanremo: Oss già licenziato dà in escandescenze a Casa Serena, intervento delle forze dell'ordine

Ex operatore socio sanitario di ‘Casa Serena’, ma ancora domiciliato all’interno della struttura in attesa di trasferirsi, si ubriaca e dà in escandescenze alzando le mani ad alcujni colleghi.

E’ accaduto l’altra notte, all’interno della casa di riposo di frazione Poggio a Sanremo. L’uomo, originario della Sicilia e assunto nelle scorse settimane, non aveva superato il periodo di prova ed era stato licenziato.

La direzione, su sua richiesta, gli aveva concesso qualche giorno ancora nella camera assegnatagli al terzo piano della struttura. L’altra sera, rientrando ubriaco e per vicende legate ad un’altra Oss, ha iniziato a urlare ma, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, si è calmato.