Ventimiglia: raccolti 2.500 euro dallo chef Diego Pani con la prima edizione di 'alfOrte', andranno alla 'Veronesi'

Devoluto alla fondazione Umberto Veronesi il ricavato raccolto da "alfOrte" dello Chef Diego Pani. Esito inaspettato per la prima edizione di ‘alfOrte’, l'evento presentato lo scorso 5 dicembre da Diego Pani nella location del Forte dell'Annunziata a Ventimiglia, nel quale lo Chef ha unito le meraviglie enogastronoiche del territorio alla beneficenza, schierandosi sempre al fianco del buon gusto e di chi ha bisogno.

La struttura della sua iniziativa ha previsto, oltre a momenti legati al mondo del food e della cultura, uno molto importante, la ‘Grande asta del Santo bevitore’. Circa 30 rarissime magnum dei migliori vini del paese, dalla Liguria alla Toscana, dal Piemonte alla Sicilia, sono state battute in una vera e propria asta.

"Cari amici – evidenzia chef Pani - è per trasparenza, oltre che per rendervi partecipi di questo primo risultato, che con gratitudine vi annuncio che grazie alle generose donazioni di tutti voi ed alla vostra partecipazione, l’asta dei vini ha generato duemilacinquecento euro devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca contro il cancro. Un grazie a tutti voi, un grazie particolare ai produttori di vini ed agli agenti di commercio per la loro generosità, a tutti coloro che sono intervenuti durante le conferenze, all’amministrazione, alla direzione del Museo del Forte San Paolo, ai miei fratelli ed a tutti i miei amici che hanno tanto lavorato, credendo nella mia idea, perché andasse tutto bene”.

Pani ha confessato la sua volontà di ripetere l'evento organizzando una rete ancora più vasta di personalità legate al panorama vinicolo e della gastronomia: "È fuori di dubbio che è il mio obiettivo ripetere l’evento, in forma maggiore dopo questo primo esperimento e coinvolgendo molte più realtà vinicole e gastronomiche del territorio”. Ha poi lasciato la suspence sul prossimo passo del ‘Desco Secondino’, l'associazione benefica di sua invenzione che si è rivelata fondamentale durante i giorni che hanno seguito la tragica tempesta ‘Alex’. Lo Chef ha ricevuto infatti il San Segundin d'Argentu.

"Tra pochissimo svelerò il prossimo passo” ha terminato. Quindi non ci resta che attendere facendo i complimenti al giovane chef, esempio ed orgoglio della riviera di ponente”.