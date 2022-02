Santo Stefano al Mare: il Consigliere Milli "Da dicembre 2020 attivo lo sportello di ascolto a supporto dei cittadini”

L’amministrazione di Santo Stefano al Mare, in collaborazione con la dottoressa Laura Arpenti, ha attivato a dicembre 2020 uno sportello di ascolto. Il servizio è rivolto a tutta la popolazione del paese e delle zone limitrofe.

“Lo sportello di ascolto – ha detto il Consigliere Raffaella Milli - è stato attivato durante il difficile periodo della pandemia, al fine di dare voce alle fasce più deboli dei cittadini. Possono accedervi gratuitamente tutti coloro che sentono il bisogno di esporre le proprie necessità per avere un supporto”.

La dottoressa Arpenti, psicologa e psicoterapeuta che si occupa dello sportello: “L’ascolto, strumento che nasce in seno alla psicologia clinica, viene qui offerto al fine di accogliere e meglio orientare le persone in questo momento particolarmente difficile. Se da un lato la persona ha la possibilità di essere ascoltata in ciò che sente come problema e aiutata a recuperare le proprie risorse personali per la risoluzione dello stesso, dall’altra è possibile, decodificando il reale bisogno, che venga orientata presso il servizio più appropriato. L’ascolto quindi si propone in questa sede quale strumento di supporto alla persona e quale filtro di rilevazione dei bisogni reali della popolazione nonché a orientamento ai servizi già attivi sul territorio”.

Ad oggi lo sportello ha rilevato numerosi accessi, è attivo nella giornata del lunedì, a disposizione di chiunque ne abbia necessità. Per accedervi si può contattare la Dott.ssa Arpenti, al numero 347/2812932, tramite sms o messaggio whatsapp.