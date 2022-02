Sanremo: nel weekend arriva 'Saldi di Gioia', grandi aspettative ma le svendite per ora sono state un 'flash'

“Quest’anno i saldi sono stati un ‘flash’. Abbiamo lavorato molto bene nella prima settimana di gennaio e fino al 9 grazie ai tanti turisti, ma poi tutto è rientrato”.

Sono le parole di Antonio Fontanelli, responsabile di Federmoda a Sanremo, che ha commentato l’andamento delle svendite di fine stagione nella città dei fiori ma, più in generale nel resto della provincia. I saldi, dopo il 10 gennaio si sono fermati ovunque, in tutta Italia, sia per la preoccupazione del ‘caro bollette’ che per il Covid: “Ma è normale – evidenzia Fontanelli – ma abbiamo comunque vissuto un periodo decisamente migliore dell’anno scorso quando bar e ristoranti erano chiusi. La situazione non è eccezionale ma cerchiamo di andare avanti”.

I commercianti confermano, quindi, la grossa preoccupazione per l’andamento delle vendite, non solo di fine stagione: “Una situazione – prosegue Fontanelli - dettata non solo dal Covid, ma ricordiamo che il virus ha creato un enorme ‘boomerang’ che ci sta arrivando nella schiena. Non ultimo il problema dei rincari del gas che è passato da 0,28 a 0,90. Un aumento che si rifletterà sulle spese, che saranno elevate anche per gli esercizi commerciali”.

Nel fine settimana, a Sanremo, torna l’appuntamento organizzato da Confcommercio e Federmoda ‘Saldi di Gioia’, ormai un classico da oltre 15 anni, per dare un input vero per le vendite di fine serie e con merce che avrà una scontistica particolare. Sono previste mega promozioni che determineranno la fine delle svendite, sulla falsa riga del ‘Black Friday’.

“Siamo dispiaciuti per i negozi vicini all’Ariston – ha detto in merito Fontanelli - e non capiamo il blocco dei potenziali clienti a causa del ‘Green carpet’, che non aiuterà i nostri colleghi”. Si tratta, purtroppo, dei problemi dettati dalle strutture installate nella zona a Levante della commerciale via di Sanremo per il Festival. “Ma la scelta fatta – ha proseguito - nel weekend del Festival è dettata dal previsto buon flusso di persone e turisti, che ci saranno in giro in città. Proprio per questo voglio ringraziare il Sindaco e l’Assessore al Turismo per averci concesso la possibilità di proporre l’appuntamento nel fine settimana clou della kermesse canora”.

Sono grandi le aspettative dei commercianti per ‘Saldi di Gioia’: “Siamo molto positivi, anche se consumatore è purtroppo educato un po’ male da noi con le molte svendite. Dobbiamo però essere consapevoli di vivere un momento contingente molto difficile, che vede aumenti del 15/20% su tutto”.