Festival 2022: domani pomeriggio a 'Casa Sanremo' la presentazione di 'Una volta suonavo nei New Trolls'

Vittorio De Scalzi con Massimo Cotto e Marco Rettani in un incontro evento per la presentazione del cofanetto che contiene 2 cd e un dvd con il libro “Una volta suonavo nei New Trolls', domani a Casa Sanremo alle 17. Conduce Savino Zaba.

Vittorio De Scalzi ha di recente ricevuto, sempre a Sanremo in occasione della 44a edizione della rassegna dedicata alla canzone d'Autore al Teatro Ariston, il Premio Tenco Artista 2021 con questa motivazione: Polistrumentista, cantante e compositore, con il repertorio del gruppo dei New Trolls ha saputo intrecciare la ricerca sulla musica tradizionale genovese con la poesia e il rock progressivo, contribuendo a costruire il patrimonio culturale della sua città e ad innovare quello nazionale. Con i New Trolls, nelle vesti di cantautore e collaborando con alcuni dei più grandi nomi della scena artistica italiana, da Fabrizio De André a Sergio Bardotti, da Mina a Ornella Vanoni, ha saputo consegnare al patrimonio nazional-popolare una serie di interpretazioni raffinate, frutto di un sofisticato linguaggio musicale e poetico.

Vittorio ha di recente pubblicato il cofanetto con un DVD due CD e il libro scritto da Massimo Cotto (PLAYaudio/Believe), un progetto che racconta e descrive la carriera di Vittorio De Scalzi in tutti i negozi, negli store e qui. Nel primo CD tutti i grandi successi e due inediti. Nell'occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione di 'Concerto grosso' il secondo CD presente nel cofanetto, lo ripropone in una nuova versione realizzata con l'Orchestra Ico della Magna Grecia, con un inedito 'Rabdomante'.