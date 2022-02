Progetto definitivo approvato: entro fine anno in sette centri dell'entroterra arriverà la fibra fino a un gigabit (Foto)

Sette piccoli centri dell’entroterra e della costa (Vallebona, Castellaro, Cervo, Diano San Pietro, Dolcedo, Pigna e Pontedassio) insieme a Sanremo ‘capofila’, potranno contare entro il 2022, della fibra ottica portata nelle case.

Se per Sanremo non è una novità, per i centri dell’entroterra potrà essere fondamentale per lo sviluppo dell’economia e per aiutare chi lavora da casa a non rimanere ‘indietro’, rispetto a chi vive nelle città più grandi. La conferma arriva dalla riunione che si è svolta lunedì in streaming, tra i sindaci, Liguria Digitale e Open Fiber, nella quale è stata confermata l’approvazione del progetto definitivo per la posa della fibra, che porterà Internet in alta montagna, fino a un gigabit di velocità.

Dopo un sopralluogo dei tecnici, che si è svolto ieri a Pigna per i primi contatti con gli amministratori locali, servirà la convocazione di due conferenze dei servizi e poi potranno partire i lavori. Verrà portata la fibra, seguendo i cavidotti dell’Enel, con alcuni punti in cui verrà interrata. E’ stato già fatto un calcolo su quante abitazioni potranno essere collegate con i nuovi impianti: 566 a Vallebona, 368 a Castellaro, 1.759 a Cervo, 820 a Diano San Pietro, 1.377 a Dolcedo, 935 a Pigna e 1.361 a Pontedassio.

In totale, tra riutilizzo di cavi esistenti e nuove opere, saranno oltre 101 i chilometri di fibra con una percentuale di nuove al 43%. Dei nuovi cavi da posare (9,69 km), il 63% sarà aereo mentre il restante tra trincee e canalette. Ma non è tutto, perché oltre alla fibra portata nelle case e negli esercizi commerciali e turistici, saranno installati anche hotspot per wi-fi libere, in modo da poter servire turisti e soprattutto stranieri.

Il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, ha accolto con entusiasmo la notizia: “Si tratta di una svolta epocale per le nostre montagne, visto che le aziende potranno finalmente connettersi in modo veloce al resto del mondo. Ma potrebbe anche essere un modo per attrarre economia nelle nostre zone, oltre a essere un grande aiuto per chi opera in ‘telelavoro’ da casa. Sarà un modo per rilanciare una certa residenzialità nell’entroterra e non dimenticherei il nostro impianto termale che, alla sua riapertura potrebbe utilizzare già la nuova impiantistica”.

Il Sindaco di Pigna non ha dimenticato, però, l’importanza della banda larga che arriva via radio: “La fibra darà una mano anche a quella, liberandola e garantendo maggiore velocità a chi, abitando lontano anche dai piccoli paesi, non può prescindere da quella. E voglio in proposito ricordare il grande lavoro fatto dalla Sistel, che ha sembra aiutato il nostro entroterra e continuerà a farlo”.

Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2022, quando nei piccoli centri dell’entroterra, quindi, si potrà utilizzare la linea Internet super veloce. Nei prossimi mesi verranno anche organizzati incontri pubblici, nei quali verrà spiegato il lavoro alla popolazione.