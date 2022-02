Casa Sanremo TV, disponibile la piattaforma televisiva per seguire il palinsesto dell’hospitality ufficiale del Festival 24 ore su 24

La quindicesima edizione di Casa Sanremo, mai come quest’anno, ha il compito di raccontare al pubblico gli attimi che precedono la gara, le curiosità e le emozioni a tutti coloro che non potranno raggiungere la Città dei Fiori.



Grazie al ricco palinsesto offerto tramite i vari appuntamenti giornalieri - in cui si alternano interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altre occasioni di incontro e confronto - Casa Sanremo da oggi sarà raccontata agli italiani a casa 24 ore su 24, garantendo la totale copertura dell’evento. Oltre al sito web www.casasanremo.it, all’app e ai canali social, è disponibile anche la piattaforma televisiva Casa Sanremo TV su Amazon Fire TV (https://www.amazon.com/gp/product/B09QQTR1TH), App Store (Apple TV) (https://apps.apple.com/app/id1605809589 ), Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xdevel.casasanremotv) e prossimamente anche su Android TV. L’applicazione permette di vedere i tre canali di Casa Sanremo (Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo e il canale dedicato ai live).



“Ci siamo adeguati ancora una volta ad un ulteriore cambiamento rispetto al passato. Da domenica 30 gennaio è in funzione una App disponibile su Amazon Fire TV, App Store e Apple TV, Google Play Store e Android TV” commenta Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di Casa Sanremo, che aggiunge: “Siamo molto soddisfatti perché i contenuti di Casa Sanremo saranno disponibili tutto l’anno”.



Le applicazioni sono state sviluppate da Xdevel (www.xdevel.com) partner tecnologico di Gruppo eventi.





Per scoprire il programma di “Casa Sanremo” consultare il sito web www.casasanremo.it o installare gratuitamente l’app “Casa Sanremo” cercandola all’interno del Google Play Store (per dispositivi Android) oppure nell’Apple App Store (per iPhone o iPad).