Vallecrosia: nuova donazione di generi alimentari a nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali del Comune

La pandemia fa sentire la propria morsa sul tessuto economico ormai da quasi due anni: per molte famiglie, nonostante gli aiuti pubblici, continuano le difficoltà soprattutto per i nuclei familiari senza occupazione e con bambini piccoli a carico.

L'Associazione Bethel, con sede a Bordighera, ma che opera in tutto l'estremo Ponente Ligure soprattutto a favore delle donne più fragili, ha effettuato negli ultimi giorni una nuova donazione di generi alimentari destinati a nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia. Negli stessi giorni anche la Farmacia Goso di Vallecrosia, che collabora con il Comune nel progetto "Dai una mano, acquista un farmaco o un alimento per chi lo può fare", ha consegnato ai Servizi Sociali della cittadina una fornitura di due scatoloni di farmaci e alimenti per diete speciali raccolti nell'ultimo periodo. Atti generosi che seguono altri simili effettuati in questi mesi da tante altre realtà della zona, come peraltro da singole persone che hanno voluto contribuire a sostenere chi ha più bisogno.

Dal Comune di Vallecrosia l'Assessore delegata ai Servizi Sociali, dott.ssa Marilena Piardi, ringrazia e fa sapere che la collaborazione con Enti, Associazioni e privati donatori è stata e sarà fondamentale per assistere al meglio tutti i nuclei familiari bisognosi e che i Servizi Sociali comunali restano a disposizione sia per distribuire quanto raccolto che per ricevere ulteriori donazioni da destinarsi alle famiglie in difficoltà.