Gianluca Propoli: parla il responsabile Marketing dell’Area Benessere dei Vip del Festival di Sanremo

Si scaldano i motori per Gianluca Propoli, professionista del marketing e della comunicazione, in vista dell’imminente 72° Festival della Canzone Italiana.

Gianluca Propoli è docente di marketing, comunicazione e social media al “Master per Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi” targato Dream Massage.

Ha un background importante come ex direttore di crociera (MSC Crociere, ndr) e attuale direttore vendite e marketing per un importante tour operator italiano (Siramani Tour Operator, ndr).

A lui è stata affidata da Stefano Serra (spa manager e direttore area benessere Sanremo), la gestione del marketing e dei social media dell’Area e degli eventi ad essa correlati.

Somnia Aura spa

La Somnia Aura spa è la nuova Area Benessere del Grand Hotel Des Anglais targata Dream Massage® ad uso di vip, personaggi dello spettacolo e della canzone italiana che gravitano attorno al Festival.

Qui i migliori allievi del master sono già al lavoro per il benessere di artisti e vip durante la settimana del Festival ed i giorni che lo precedono.

Gianluca Propoli

«L’inaugurazione avrà luogo martedì 1° febbraio alle ore 16:00 con l’attesissimo taglio del nastro da parte della madrina, l’attrice di fama internazionale Antonella Salvucci. È prevista la partecipazione, tra gli altri, di Amadeus e Fiorello oltre alle autorità locali e regionali» - ci svela Propoli.

«Ovviamente i padroni di casa indiscussi saranno il Direttore del Des Anglais, Dott. Paolo Madonia e l’ideatore del Dream Massage®, Prof. Stefano Serra. Il Maestro Serra è ormai una garanzia per la cura del benessere sanremese, da otto anni, essendo lui un grande professionista del settore e dotato di una rara dote di empatia» - sottolinea Propoli.

Si scaldano dunque i motori per una settimana ricca di eventi all’insegna del benessere, dell’ospitalità e dello spettacolo.

«Con la VIP Card che abbiamo realizzato, vedremo transitare dall’area benessere diversi artisti ma anche vip e loro accompagnatori» - prosegue Propoli.

«L’Area Benessere quest’anno sarà operativa h24 e siamo davvero onorati di poter iniziare ad accogliere alcuni personaggi che stanno già arrivando presso il Grand Hotel Des Anglais.

Posso citare, tra gli altri, Sabrina Ferilli, Serena Autieri, Irama, Gigi Marzullo, Iva Zanicchi, Alex Belli, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio» - conclude.