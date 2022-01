Sanremo 2022: il 'Festival del Sindaco', da oggi il commento alla kermesse canora con Alberto Biancheri

Inizia domani il Festival ma, per tutti la kermesse canora matuziana è praticamente già cominciata e, questa mattina, come di consueto si è svolta la prima conferenza stampa di presentazione della Rai, anche alla presenza delle Istituzioni della città dei fiori.

Da oggi analizziamo la manifestazione, un Festival che torna in ‘presenza’, dopo il deserto dello scorso anno con bar e ristoranti chiusi. Lo facciamo con un commentatore d’eccezione, ovvero il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che esprime la sua parola d’ordine ‘fiducia’ nella Rai, in Amadeus e nell’organizzazione: “La fiducia fa parte di un protocollo sanitario importante e di un tavolo di lavoro in Prefettura, con tante persone che lavoreranno per monitorare la situazione. Sicuramente ci vorrà anche una forte dose di senso civico. Ieri, verso le 18 in via Matteotti c’era tanta gente ma sempre con la mascherina, a dimostrare che tutti hanno ben chiara l’importanza delle normative”.

Mascherine, norme e restrizioni ma si può ugualmente considerare un Festival della ripartenza o dobbiamo rinviare al prossimo? “Credo che lo sia già quest’anno, pensando allo scorso anno con teatro vuoto, tutto chiuso e strade vuote, molto è cambiato. Gli alberghi sono sold out grazie anche al teatro al 100% e i locali pronti a lavorare. Ci sono anche le collaterali senza dimenticare la nave Costa ma dobbiamo anche dire che non è quello del 2020”.

Dal punto di vista artistico cosa si aspetta? “Io auspico un Festival di qualità e interessante, forse uno dei più belli. Vedremo le serate anche se io mi occupo di altro, pur essendo un ingrediente fondamentale per la kermesse canora matuziana”.