San Bartolomeo al Mare: nuovo sottopasso, pubblicato avviso per la procedura negoziata

Prosegue l'iter del complesso intervento di valorizzazione sostenibile dell'ex sedime ferroviario lungo il percorso della Civlocia tirrenica, che a San Bartolomeo al Mare porterà alla costruzione della pista ciclabile sull’ex tracciato ferroviario.



Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha infatti pubblicato nei giorni scorsi l'avviso per la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo sottopasso pedonale che collegherà Piazza 25 aprile a tutta la zona SanBart.



Le Imprese interessate hanno tempo fino al 10 febbraio per inviare la propria manifestazione di interesse. Dopo il controllo dei requisiti ne verranno estratte 5 che saranno invitate a formulare l'offerta economica.



"Tutto procede nei modi e nei tempi che sono stati previsti - spiega Davide Salerno, Assessore ai Lavori pubblici e incaricato di seguire il protocollo per la realizzazione pista ciclo pedonale - in concerto con gli Enti sovraordinati".