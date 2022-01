Sanremo: studente in attesa da più di tre ore per effettuare un tampone, la forte contestazione di un parente

“Buongiorno. Concordo perfettamente con le esternazioni del Signor Petroli da Voi pubblicate ieri, relative a questa situazione che si sta creando in città. Mio nipote, minorenne, sta facendo una coda di più di tre ore per fare un tampone e poter rientrare a scuola, non per andare a ‘Disneyland’. Mia sorella ovviamente ha dovuto assentarsi dal lavoro per poterlo accompagnare. Il loro turno salta sistematicamente quando passano gruppi di lavoratori del festival, a cui viene data la precedenza. Ora, non dico di avere tamponi gratuiti, perché credo sia fantascienza in questo paese, ma almeno si trovino soluzioni per evitare queste situazioni di estremo disagio in un periodo in cui la gente è veramente esasperata. Tutti lavoriamo, o quasi tutti. I soliti cittadini di Serie ‘A’ e serie ‘B’. Probabile!!

Fabrizio Aperlo”.