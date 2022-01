Sanremo: odissea per effettuare tamponi ai bambini delle scuole, lo sconforto di un genitore

“Buongiorno Direttore, sono un papà che come tanti altri in questo periodo, si trova a scapicollare per trovare un posto libero in farmacia oppure in laboratori convenzionati per eseguire un tampone ai propri figli.

Siamo veramente esasperati, soprattutto quando si leggono certa notizie sull’apertura di un point della Croce Rossa per per vaccinare gratis le persone che lavorano intorno al festival. Non voglio sindacare l’iniziativa, ma non capisco perché se trovano i fondi per farlo a titolo gratuito per i lavoratori del festival, non lo facciano anche per tutti i bambini delle scuole di Sanremo che si trovano a girare per farmacie e a fare lunghe code per avere un tampone. Vorrei ricordare che molte famiglie hanno più di un figlio e quindi ogni settimana si trovano ad affrontare questa situazione ormai diventata insostenibile. Anche sotto l’aspetto economico!

Chiedo a nome mio e di altri genitori di fare richiesta alle istituzioni e soprattutto al sindaco che forse non si rendono conto di cosa succede in città, perché oltre al Festival ci sono anche i cittadini. Grazie e buona giornata.

Cosmo Petroli”.