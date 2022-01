Completamento Aurelia bis a Sanremo, la soddisfazione della consigliera Chiara Cerri di ‘Cambiamo’

“Grazie al lavoro del Presidente Toti e della Giunta Regionale, finalmente l’Aurelia Bis verrà completata - commenta il Consigliere di Cambiamo Chiara Cerri, che prosegue: "Non posso che esprimere soddisfazione per il grande risultato ottenuto grazie ad un importante lavoro portato avanti in questi anni, anche attraverso un confronto costante con il Governo nazionale. L’Aurelia bis è un’opera fondamentale per il nostro territorio, attesa da troppi anni, che ha rappresentato fin dal primo mandato una priorità dell’Amministrazione Toti. Ancora una volta il Presidente Toti dimostra attenzione ed impegno concreto verso il nostro territorio”.