72° Festival di Sanremo: dopo vent'anni di carriera la prima volta di Cesare Cremonini all'Ariston (Foto)

La 72ª edizione del Festival di Sanremo porterà in dote un esordio a dir poco speciale per una delle colonne del cantautorato italiano.

Per la prima volta, dopo vent'anni di carriera, Cesare Cremonini salirà sul palco dell'Ariston, fortemente voluto da Amadeus tra i superospiti della sua terza edizione in qualità di direttore artistico e conduttore.

Cremonini è arrivato in queste ore in città e l'obiettivo del nostro Tonino Bonomo lo ha immortalato al suo ingresso all'Ariston, lato via Roma.

Arrivata a Sanremo anche Roberta Capua, volto femminile del prima Festival. Mentre per le strade di Sanremo ci siamo imbattuti anche in una inedita Fiordaliso con tanto di cappello da coniglio.