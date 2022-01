Con consegna degli attestati di partecipazione, concluso il primo Team Building nel laboratorio Vallecrosino di Intesa Grandi Impianti

Si è tenuto ieri sera il primo Team Building nel laboratorio Vallecrosino di Intesa Grandi Impianti di Fabio Perri conclusosi con la consegna degli attestati di partecipazione e tanta soddisfazione dei 16 partecipanti, titolari e dipendenti della società AcquaPro di Camporosso della Famiglia Rossetto.

“Il Team bulding presso Intesa Grandi Impianti – spiega Perri - è un'esperienza formativa, pratica e teorica, del personale aziendale nella preparazione di pietanze di vario genere, coadiuvate da uno chef, in questo caso lo chef Federico Lanteri scelto proprio dall'Azienda Acqua Pro. Lo spirito nasce per amalgamare i rapporti tra i diversi dipendenti dell'azienda, ma soprattutto far si che ogni singolo elemento svolga un ruolo fondamentale nel processo produttivo indipendentemente dalla mansione al fine di raggiungere l'obiettivo finale in questa esperienza un buon menù, nella vita aziendale Grandi risultati”.

“Il Team Building ha avuto inizio alle 18.30 con il saluto di benvenuto ed un primo breafing tra chef e partecipanti, successivamente si sono creati i gruppi di lavoro scelti dallo chef, indipendentemente dai rapporti che spesso si instaurano a livello aziendale e si è iniziata la preparazione del menù sempre scelto e condiviso con l’Azienda. Un menu articolato che ha visto cimentare persone in lavorazioni specifiche, con l'obiettivo di portare a termine il proprio compito al meglio”.

“I partecipanti si sono cimentati nella sfilettatura del pesce, nella preparazione della pasta fresca, nella creazione di gustosi cocktail, nella lavorazione di frutta e verdura, nella preparazione del gelato partendo dalla base, nella suggestiva preparazione di una tavola che rispetti le sue regoli fino all'impiattamento di tutto quanto preparato”.

“Un ringraziamento va anche al peschereccio Luna Rossa di Bordighera che ci fornito triglie favolose appena sbarcate dal peschereccio. Il tutto si è concluso con la consumazione delle pietanze da loro stessi preparati. Ringrazio, conclude Fabio Perri, Marco e Giacomo Rossetto, lo chef Lanteri Federico e l'aiuto chef Matteo di Bella per aver contribuito in questa innovativa esperienza del Team Buding”.

“La nostra azienda è consapevole che queste esperienze totalmente innovative possono essere da stimolo a tutte le aziende alle quali si esprime l'invito a provare. Intesa Grandi Impianti presto lancerà anche corsi di cucina professionali più tecnici per chef, pizzaioli, pasticceri e galelatai, ma anche corsi di cucina per privati che vorranno imparare ed approfondire dire la sua conoscenza e praticità nel diverse ricette”.