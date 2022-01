Ventimiglia: sette interrogazioni del Partito Democratico sull'attività della Polizia Locale

Il Partito Democratico di Ventimiglia ha presentato sette interrogazioni indirizzate all'amministrazione comunale. Di queste, cinque sono sottoscritte anche da altri componenti della minoranza e riguardano l'attività svolta dalla Polizia Locale.

Nelle interrogazioni il PD chiede di sapere quali risposte siano state fornite alle organizzazioni sindacali le quali, attraverso una messa in mora, hanno espresso le loro perplessità sul servizio notturno ed è stato chiesto anche un resoconto di questi primi mesi di pattugliamento.

“Considerato poi che – dicono dal PD - da quando ha preso vita il servizio, alcuni importanti presidi di Polizia Locale sono venuti meno”. I consiglieri di minoranza hanno chiesto i motivi per i quali non sia assicurato puntualmente il servizio di vigilanza e sorveglianza della Polizia Locale presso i plessi scolastici, come l'amministrazione intenda controllare il territorio comunale e se vi siano state sanzioni a seguito delle recenti modifiche effettuate al regolamento di polizia urbana.

L'ultima interrogazione relativa alla Polizia Locale riguarda lo spostamento della segnaletica verticale che, discordante con quella orizzontale, ha indotto in errore molti cittadini, che si sono visti così recapitare delle sanzioni.

Un'altra interrogazione riguarda lo stato in cui versa la squadra della Protezione Civile comunale, viste le criticità strutturali dello stabile oltre alla mancanza di attrezzature, divise e DPI. Il PD chiede che i volontari, considerati gli ultimi eventi calamitosi, vengano messi in condizione di operare nel migliore dei modi.

Infine, i consiglieri del PD chiedono di sapere i tempi per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del piede del ponte di Torri, nonché di conoscere la reale gravità della situazione strutturale ed i rischi che corrono gli abitanti e gli avventori della frazione.